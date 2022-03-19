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Ферстаппен: Думаю, что всё сложилось не так, как хотелось
Макс не ожидал, что Феррари станет основным конкурентом
Нидерландский пилот "Ред Булл", чемпион мира 2021 года Макс Ферстаппен прокомментировал итоги квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он занял вторую позицию.
"Думаю, что всё сложилось не так, как хотелось. Во втором сегменте всё было неплохо, но в финале квалификации было сложно найти баланс. У нас хороший болид, а, в конце концов, это самое главное.
Конечно, хочется показать хороший результат в квалификации, но нужно убедиться в том, что ваша машина будет хорошо работать в гонке, потому что здесь с шинами действительно довольно много проблем, что отличает эту трассу от других", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
Напомним, по итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот "Феррари" Шарль Леклер.
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