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Пилот Хаас о внезапном возвращении в Ф1: Это были эмоциональные американские горки

Автоспорт
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Кевин Магнуссен рад камбэку

Пилот Хаас о внезапном возвращении в Ф1: Это были эмоциональные американские горки

Фото: F1

UA-Футбол
Новина українською

Новый пилот команды Формулы-1 "Хаас" Кевин Магнуссен рассказал об ощущениях от внезапного возвращения в команду, которая попрощалась с ним больше года назад.

"Это были эмоциональные американские горки: от звонка Гюнтера [Штайнера – менеджера "Хаас"] и до воплощения этого всего в реальность.

Я чувствую себя невероятно везучим, ведь я сразу попал за руль хорошей машины – это очень круто.

Стартуя седьмым, буду пытаться взять очки. Самое большое опасение это стабильность, но надеюсь, у нас все получится".

Кевин Магнуссен заменил в составе "Хаас" российского пилота Никиту Мазепина, на которого (а также на его отца Дмитрия и компанию-спонсор "Хаас" Уралкалий) были наложены санкции.

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В статье: формула-1 Кевин Магнуссен Хаас
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