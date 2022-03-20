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Пилот Хаас о внезапном возвращении в Ф1: Это были эмоциональные американские горки
Кевин Магнуссен рад камбэку
Фото: F1
Новый пилот команды Формулы-1 "Хаас" Кевин Магнуссен рассказал об ощущениях от внезапного возвращения в команду, которая попрощалась с ним больше года назад.
"Это были эмоциональные американские горки: от звонка Гюнтера [Штайнера – менеджера "Хаас"] и до воплощения этого всего в реальность.
Я чувствую себя невероятно везучим, ведь я сразу попал за руль хорошей машины – это очень круто.
Стартуя седьмым, буду пытаться взять очки. Самое большое опасение это стабильность, но надеюсь, у нас все получится".
Кевин Магнуссен заменил в составе "Хаас" российского пилота Никиту Мазепина, на которого (а также на его отца Дмитрия и компанию-спонсор "Хаас" Уралкалий) были наложены санкции.
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