УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон: Мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон: Мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам

Автоспорт
(1 голосов)

Семикратный чемпион о финише третьим в Бахрейне

Хэмилтон: Мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам

Фото: Autoblog.nl

UA-Футбол
Новина українською

Льюис Хэмилтон дал интервью после финиша Гран-при Бахрейна, где семикратный чемпион Формулы-1 пришел третьим. Он поздравил "Феррари" с возвращением к победам:

"Для начала, огромные поздравления "Феррари", очень рад видеть их успешными снова, ведь они такая историческая и легендарная команда. Также приятно видеть Карлоса [Саинца] и Шарля [Леклера] успешными.

Конечно, неприятно, что другие ребята [пилоты "Ред Булл"] сошли, но мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам".

Также он рассказал о работе над улучшением болида "Мерседес":

"Я надеюсь, я знаю, что ребята на заводе тяжко работают, но это не будет быстрым превращением".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...