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Хэмилтон: Мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам
Семикратный чемпион о финише третьим в Бахрейне
Фото: Autoblog.nl
Льюис Хэмилтон дал интервью после финиша Гран-при Бахрейна, где семикратный чемпион Формулы-1 пришел третьим. Он поздравил "Феррари" с возвращением к победам:
"Для начала, огромные поздравления "Феррари", очень рад видеть их успешными снова, ведь они такая историческая и легендарная команда. Также приятно видеть Карлоса [Саинца] и Шарля [Леклера] успешными.
Конечно, неприятно, что другие ребята [пилоты "Ред Булл"] сошли, но мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам".
Также он рассказал о работе над улучшением болида "Мерседес":
"Я надеюсь, я знаю, что ребята на заводе тяжко работают, но это не будет быстрым превращением".
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