Хэмилтон: Мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам

Льюис Хэмилтон дал интервью после финиша Гран-при Бахрейна, где семикратный чемпион Формулы-1 пришел третьим. Он поздравил "Феррари" с возвращением к победам:

"Для начала, огромные поздравления "Феррари", очень рад видеть их успешными снова, ведь они такая историческая и легендарная команда. Также приятно видеть Карлоса [Саинца] и Шарля [Леклера] успешными.

Конечно, неприятно, что другие ребята [пилоты "Ред Булл"] сошли, но мы сделали все, что могли, и я рад и этим очкам".

Также он рассказал о работе над улучшением болида "Мерседес":

"Я надеюсь, я знаю, что ребята на заводе тяжко работают, но это не будет быстрым превращением".