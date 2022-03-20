Феррари прервали серию из 45 гонок без побед

Завершилась первая гонка Формулы-1 в этом сезоне – Гран-при Бахрейна. Пилоты "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Саинц заняли первое и второе места соответственно. Таким образом, эта гонка стала первой с 2019 года для команды, где пилоты сделали дубль – финишировали 1, 2.

Тогда Себастьян Феттель победил в Гран-при Сингапура, а Шарль Леклер стал вторым. Та гонка также была последней, в которой пилот команды "Феррари" побеждал. Таким образом, серия без побед составила 45 гонок.

Прошедшее Гран-при также было удачным для команды "Хаас" - Кевин Магнуссен финишировал пятым, а Мик Шумахер – одиннадцатым. Лишь однажды пилот американской команды занимал место выше пятого – в 2018 Грожан пришел 4 на Гран-при Австрии. Для сына Микаэля Шумахера гонка в Бахрейне также стала успехом: 11 место – это лучший финиш в его карьере.