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В Астон Мартин недовольны моторами Мерседеса
Об этом рассказал Майк Крак
Руководитель команды "Астон Мартин" Майк Крак обеспокоен производительностью моторов "Мерседеса".
"Мы довольно рано заметили, что силовая установка "Феррари" на шаг впереди моторов "Мерседеса". Но, с другой стороны, мы видим, что заводская команда "Мерседеса" финиширует третьей и четвёртой, так что мы всё равно можем выступать достойно. Думаю, для нас приоритетом является построить более быструю машину, прежде чем обращать внимание на этот момент. Сначала нам нужно разобраться в наших проблемах. Думаю, соперники сделали больший шаг вперёд, так что нам нужно наверстать упущенное", — приводит слова Крака RacingNews365.
По итогам Гран-при Бахрейна шесть машин с моторами "Мерседес" замкнули пелотон.
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