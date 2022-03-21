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В Астон Мартин недовольны моторами Мерседеса

Автоспорт
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Об этом рассказал Майк Крак

В Астон Мартин недовольны моторами Мерседеса

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Руководитель команды "Астон Мартин" Майк Крак обеспокоен производительностью моторов "Мерседеса".

"Мы довольно рано заметили, что силовая установка "Феррари" на шаг впереди моторов "Мерседеса". Но, с другой стороны, мы видим, что заводская команда "Мерседеса" финиширует третьей и четвёртой, так что мы всё равно можем выступать достойно. Думаю, для нас приоритетом является построить более быструю машину, прежде чем обращать внимание на этот момент. Сначала нам нужно разобраться в наших проблемах. Думаю, соперники сделали больший шаг вперёд, так что нам нужно наверстать упущенное", — приводит слова Крака RacingNews365.

По итогам Гран-при Бахрейна шесть машин с моторами "Мерседес" замкнули пелотон.

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В статье: Мерседес
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