Льюис Хэмилтон: Надеюсь, что к следующему уикенду мы найдём в чём прибавить

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался об итогах Гран-при Бахрейна.

"Конечно, мы изучили много данных на прошлой неделе, но скорость "Феррари" и "Ред Булл" на прямых всё равно отличается от нашей. Болидом довольно тяжело управлять, но могло быть и хуже. Надеюсь, что к следующему уик-энду мы найдём в чём прибавить, но на решение фундаментальных проблем понадобится больше времени", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.

Напомним, по итогам гонки победу одержал Шарль Леклер, его напарник по "Феррари" Карлос Сайнс стал вторым.