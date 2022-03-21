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Льюис Хэмилтон: Надеюсь, что к следующему уикенду мы найдём в чём прибавить
Пилот недоволен результатами
Фото: Sky Sports
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон высказался об итогах Гран-при Бахрейна.
"Конечно, мы изучили много данных на прошлой неделе, но скорость "Феррари" и "Ред Булл" на прямых всё равно отличается от нашей. Болидом довольно тяжело управлять, но могло быть и хуже. Надеюсь, что к следующему уик-энду мы найдём в чём прибавить, но на решение фундаментальных проблем понадобится больше времени", — приводит слова Льюиса Хэмилтона Crash.
Напомним, по итогам гонки победу одержал Шарль Леклер, его напарник по "Феррари" Карлос Сайнс стал вторым.
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