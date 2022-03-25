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Хэмилтон финишировал девятым по итогам свободной практики Гран-при Саудовской Аравии
Пилот показывает далеко не лучшие результаты
Фото: Motorsport.com
В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат у гонщика команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул представитель "Альфа Ромео" Валттери Боттас.
Семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" продемонстрировал девятый результат.
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:
1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.30,772.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,116.
3. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,312.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,367.
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,545.
6. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,733.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,791.
8. Эстебан Окон ("Альпин") +1,254.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,592.
10. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,609.
11. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,734.
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,810.
13. Ландо Норрис ("Макларен") +1,822.
14. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,836.
15. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,067.
16. Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") +2,262.
17. Алекс Албон ("Уильямс") +2,315.
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,757.
19. Мик Шумахер ("Хаас") +3,657.
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – нет времени.
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