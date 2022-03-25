УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Хэмилтон финишировал девятым по итогам свободной практики Гран-при Саудовской Аравии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэмилтон финишировал девятым по итогам свободной практики Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот показывает далеко не лучшие результаты

Хэмилтон финишировал девятым по итогам свободной практики Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Motorsport.com

Новина українською

В Джидде завершилась первая свободная практика Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат у гонщика команды "Ред Булл" Макса Ферстаппена, топ-3 замкнул представитель "Альфа Ромео" Валттери Боттас.

Семикратный чемпион "Королевских гонок" Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" продемонстрировал девятый результат.

Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Первая тренировка:

1. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.30,772.
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,116.
3. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +0,312.
4. Карлос Сайнс ("Феррари") +0,367.
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,545.
6. Юки Цунода ("Альфа Таури") +0,733.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,791.
8. Эстебан Окон ("Альпин") +1,254.
9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,592.
10. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,609.
11. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,734.
12. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,810.
13. Ландо Норрис ("Макларен") +1,822.
14. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") +1,836.
15. Джордж Расселл ("Мерседес") +2,067.
16. Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") +2,262.
17. Алекс Албон ("Уильямс") +2,315.
18. Николас Латифи ("Уильямс") +2,757.
19. Мик Шумахер ("Хаас") +3,657.
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – нет времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...