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Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание в связи с ракетными обстрелами

Автоспорт
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Гран-при под угрозой срыва

Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание в связи с ракетными обстрелами

Новина українською

Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание с руководством серии перед стартом второй тренировки в Саудовской Аравии. Вероятной причиной стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.

Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел Джидды.

Хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.

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В статье: Гран-при Саудовской Аравии
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