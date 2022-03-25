Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание в связи с ракетными обстрелами
Гран-при под угрозой срыва
Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание с руководством серии перед стартом второй тренировки в Саудовской Аравии. Вероятной причиной стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.
Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел Джидды.
Хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.
Популярное сейчас
- Расслабляться не стоит: ВСУ опровергают информацию об изнеможении российской оккупационной армии
- Армения призвала рф остановить наступление Азербайджана. В Баку говорят об армянской истерии
- Футболисты сборной США опозорились в матче с Мексикой и стали героями мемов
- Гран-при Саудовской Аравии под угрозой срыва из-за ракетных обстрелов страны
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала