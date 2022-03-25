Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание в связи с ракетными обстрелами

Руководители и пилоты Формулы-1 вызваны на совещание с руководством серии перед стартом второй тренировки в Саудовской Аравии. Вероятной причиной стал ракетный обстрел со стороны повстанцев нефтяной инфраструктуры страны, что привело к взрыву и пожару в одном из нефтехранилищ Aramco неподалёку от трассы в Джидде.

Напомним, во время проведения первой тренировки гонки йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" провело ракетный обстрел Джидды.

Хуситы уже провели ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, в том числе объектов нефтяной компании Saudi Aramco в Джидде.