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Пилот Феррари Леклер: Не считаю, что у нас преимущество над Ред Булл по части двигателя
По его мнению, Феррари не однозначный фаворит Ф1
Фото: Autoblog
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер заявил, что не считает "Феррари" фаворитом Формулы-1. Леклер также заявил, что характеристики двигателя "Феррари" "очень похожи" на показатели мотора Honda, используемого "Ред Булл":
"Я не считаю, что у нас преимущество в двигателе, но, мы конечно сделали большой шаг по сравнению с прошлым годом. Приятно видеть результат тяжелой работы сотрудников Маранелло".
Шарль Леклер стал победителем первого заезда Формулы-1 в этом сезоне, придя первым в Гран-при Бахрейна на прошлых выходных. Его партнер по команде Карлос Саинц занял второе место.
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