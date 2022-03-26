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Хэмилтон о 16 месте в квалификации: Мы ошиблись с настройками болида

Автоспорт
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Другой пилот Мерседес занял 4 место в первом сегменте квалификации

Хэмилтон о 16 месте в квалификации: Мы ошиблись с настройками болида

Фото: ESPN

UA-Футбол
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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон объяснил свое неудачное выступление в первом раунде квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Британец занял 16 место и не прошел во второй раунд.

"Были проблемы, нам не удалось подобрать хороший баланс машины. Мы рассчитывали на совершенно другое. К сожалению, на этот раз мы ошиблись с настройками болида".

Другой пилот "Мерседес" – Джордж Расселл – продолжает выступления во втором раунде квалификации Гран-при Джедды. В первом раунде он занял 4 место, пропустив вперед только Ферстаппена из "Ред Булл" и Сайнца с Леклером из "Феррари".

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон Джордж Расселл
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