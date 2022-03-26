Хэмилтон о 16 месте в квалификации: Мы ошиблись с настройками болида

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон объяснил свое неудачное выступление в первом раунде квалификации Гран-при Саудовской Аравии. Британец занял 16 место и не прошел во второй раунд.

"Были проблемы, нам не удалось подобрать хороший баланс машины. Мы рассчитывали на совершенно другое. К сожалению, на этот раз мы ошиблись с настройками болида".

Другой пилот "Мерседес" – Джордж Расселл – продолжает выступления во втором раунде квалификации Гран-при Джедды. В первом раунде он занял 4 место, пропустив вперед только Ферстаппена из "Ред Булл" и Сайнца с Леклером из "Феррари".