Серхио Перес взял первую поул-позицию в карьере на 216 гонке

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии в Джедде. Он проехал круг со временем 1.28,200.

За карьеру в Формуле-1 мексиканец уже провел 216 гонок, и это первая поул-позиция за все эти Гран-при. Это больше, чем у любого другого пилота в истории Ф1. Ранее рекорд принадлежал Маку Уэбберу с 131 гонками.

На втором месте в Джедде стартует пилот "Феррари" Шарль Леклер, на третьем – его коллега по команде Карлос Саинц. Четвертый – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.