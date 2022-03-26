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Серхио Перес взял первую поул-позицию в карьере на 216 гонке

Автоспорт
(1 голосов)

Это рекорд Ф1

Серхио Перес взял первую поул-позицию в карьере на 216 гонке

https://the-race.com

UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Ред Булл" Серхио Перес завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии в Джедде. Он проехал круг со временем 1.28,200.

За карьеру в Формуле-1 мексиканец уже провел 216 гонок, и это первая поул-позиция за все эти Гран-при. Это больше, чем у любого другого пилота в истории Ф1. Ранее рекорд принадлежал Маку Уэбберу с 131 гонками.

На втором месте в Джедде стартует пилот "Феррари" Шарль Леклер, на третьем – его коллега по команде Карлос Саинц. Четвертый – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

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В статье: формула-1 Ред Булл Серхио Перес Гран-при Саудовской Аравии
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