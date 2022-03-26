Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Перес взял первую поул-позицию в карьере на 216 гонке
Это рекорд Ф1
https://the-race.com
Пилот "Ред Булл" Серхио Перес завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Саудовской Аравии в Джедде. Он проехал круг со временем 1.28,200.
За карьеру в Формуле-1 мексиканец уже провел 216 гонок, и это первая поул-позиция за все эти Гран-при. Это больше, чем у любого другого пилота в истории Ф1. Ранее рекорд принадлежал Маку Уэбберу с 131 гонками.
На втором месте в Джедде стартует пилот "Феррари" Шарль Леклер, на третьем – его коллега по команде Карлос Саинц. Четвертый – пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Популярное сейчас
- По Львову нанесли два ракетных удара (обновлено)
- Польский генерал: Калининградский округ является частью территории Польши
- Живая сила, артиллерия и ПВО. Генштаб обнародовал новую информацию по потерям врага
- Глава команды Феррари: Пилоты Ф1 все еще обеспокоены обстрелом Джедды
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО