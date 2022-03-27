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Юки Цунода не примет участие в Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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У болида возникли проблемы с двигателем

Юки Цунода не примет участие в Гран-при Саудовской Аравии

Фото: F1

UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Альфа-Таури" Юки Цунода не примет участие в сегодняшнем Гран-при Джедды из-за возникших проблем во время установочных кругов. Сам японец передал команде, что "потерял двигатель".

Цунода также не принимал участие в квалификационных заездах из-за технических неполадок. Также в гонке в Саудовской Аравии не примет участи Мик Шумахер, попавший в серьезную аварию во время квалификационных заездов.

В предыдущем Гран-при, в Бахрейне, Юки Цунода занял 8 место, набрав для своей команды 4 очка.

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В статье: формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Альфа Таури
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