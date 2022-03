Юки Цунода не примет участие в Гран-при Саудовской Аравии

Пилот "Альфа-Таури" Юки Цунода не примет участие в сегодняшнем Гран-при Джедды из-за возникших проблем во время установочных кругов. Сам японец передал команде, что "потерял двигатель".

Цунода также не принимал участие в квалификационных заездах из-за технических неполадок. Также в гонке в Саудовской Аравии не примет участи Мик Шумахер, попавший в серьезную аварию во время квалификационных заездов.

В предыдущем Гран-при, в Бахрейне, Юки Цунода занял 8 место, набрав для своей команды 4 очка.

unfortunately @yukitsunoda07 will not take part in today’s race.



the team is currently investigating the issue which caused him to stop on track. pic.twitter.com/LXcKWZILLB