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Ф1. Результаты пилотов в чемпионате и команд в Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
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Феррари по-прежнему в отрыве

Ф1. Результаты пилотов в чемпионате и команд в Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии

Фото: Oracle Red Bull Racing

UA-Футбол
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После окончания Гран-при Саудовской Аравии в Джидде, положение пилотов и команд в чемпионате существенно изменилось:

Кубок конструкторов:

1. "Феррари" – 78

2. "Мерседес" – 38

3. "Ред Булл" – 37

4. "Альпин" – 16

5. "Хаас" – 12

6. "Альфа Ромео" – 9

7. "Альфа Таури" – 8

8. "МакЛарен" – 6

9. "Астон Мартин" – 0

10. "Уильямс" – 0

Чемпионат пилотов:

1. Шарль Леклер - "Феррари" - 45

2. Карлос Сайнс - "Феррари" - 33

3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" - 25

4. Джордж Расселл - "Мерседес" - 22

5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес" - 16

6. Эстебан Окон - "Альпин" - 14

7. Серхио Перес - "Ред Булл" - 12

8. Кевин Магнуссен - "Хаас" - 12

9. Валттери Боттас - "Альфа Ромео" - 8

10. Ландо Норрис - "МакЛарен" - 6

11. Юки Цунода - "Альфа Таури" - 4

12. Пьер Гасли - "Альфа Таури" - 4

13. Фернандо Алонсо - "Альпин" - 2

14. Чжоу Гуаньюйь - "Альфа Ромео" - 1

15. Мик Шумахер - "Хаас" - 0

16. Ланс Стролл - "Астон Мартин" - 0

17. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин" - 0

18. Алекс Албон - "Уильямс" - 0

19. Даниэль Риккардо - "МакЛарен" - 0

20. Николас Латифи - "Уильямс" - 0

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер Гран-при Саудовской Аравии
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