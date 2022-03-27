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Ф1. Результаты пилотов в чемпионате и команд в Кубке конструкторов после Гран-при Саудовской Аравии
Феррари по-прежнему в отрыве
Фото: Oracle Red Bull Racing
После окончания Гран-при Саудовской Аравии в Джидде, положение пилотов и команд в чемпионате существенно изменилось:
Кубок конструкторов:
1. "Феррари" – 78
2. "Мерседес" – 38
3. "Ред Булл" – 37
4. "Альпин" – 16
5. "Хаас" – 12
6. "Альфа Ромео" – 9
7. "Альфа Таури" – 8
8. "МакЛарен" – 6
9. "Астон Мартин" – 0
10. "Уильямс" – 0
Чемпионат пилотов:
1. Шарль Леклер - "Феррари" - 45
2. Карлос Сайнс - "Феррари" - 33
3. Макс Ферстаппен - "Ред Булл" - 25
4. Джордж Расселл - "Мерседес" - 22
5. Льюис Хэмилтон - "Мерседес" - 16
6. Эстебан Окон - "Альпин" - 14
7. Серхио Перес - "Ред Булл" - 12
8. Кевин Магнуссен - "Хаас" - 12
9. Валттери Боттас - "Альфа Ромео" - 8
10. Ландо Норрис - "МакЛарен" - 6
11. Юки Цунода - "Альфа Таури" - 4
12. Пьер Гасли - "Альфа Таури" - 4
13. Фернандо Алонсо - "Альпин" - 2
14. Чжоу Гуаньюйь - "Альфа Ромео" - 1
15. Мик Шумахер - "Хаас" - 0
16. Ланс Стролл - "Астон Мартин" - 0
17. Нико Хюлькенберг - "Астон Мартин" - 0
18. Алекс Албон - "Уильямс" - 0
19. Даниэль Риккардо - "МакЛарен" - 0
20. Николас Латифи - "Уильямс" - 0
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