Льюис Хэмилтон о финише десятым: В конце гонки я не успевал за Хаас

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой финиш на десятом месте в рамках Гран-при Саудовской Аравии:

"Немного изменилось с последней гонки. Прошло лишь несколько дней. У нас есть много работы, это уж наверняка. Но у нас отличная команда, и нам нужно лишь сосредоточиться и работать".

Он также прокомментировал прогресс американской команды "Хаас" в этом сезоне:

"Что я могу точно сказать, так это то, что в конце гонки я не успевал за "Хаас". С их мощностью, они меня молниеносно обогнали, после того как я обошел Магнуссена [пилота "Хаас"] в начале гонки".