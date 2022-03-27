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Льюис Хэмилтон о финише десятым: В конце гонки я не успевал за Хаас
Американская команда вернулась
Фото: Motorsport.com
Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой финиш на десятом месте в рамках Гран-при Саудовской Аравии:
"Немного изменилось с последней гонки. Прошло лишь несколько дней. У нас есть много работы, это уж наверняка. Но у нас отличная команда, и нам нужно лишь сосредоточиться и работать".
Он также прокомментировал прогресс американской команды "Хаас" в этом сезоне:
"Что я могу точно сказать, так это то, что в конце гонки я не успевал за "Хаас". С их мощностью, они меня молниеносно обогнали, после того как я обошел Магнуссена [пилота "Хаас"] в начале гонки".
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