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Цунода возглавляет таблицу штрафных баллов после после Гран-при Саудовской Аравии
На втором месте Серхио Перес
фото - F1
По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Саудовской Аравии, сразу три пилота получили штрафные баллы — гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо получил штрафной балл за блокировку Эстебана Окона в квалификации, гонщик "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу получил штрафной балл за срезку в гонке, а Александер Албон — два штрафных балла за инцидент с Лэнсом Строллом.
Не обошлось и без сгоревших баллов — истёк 12-месячный срок сразу у пяти баллов гонщика "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля, на счету которого остался всего один штрафной балл.
Юки Цунода "Альфа Таури" - 8 баллов
Серхио Перес "Ред Булл" - 7 баллов
Макс Ферстаппен "Ред Булл" - 7 баллов
Николас Латифи "Уильямс" - 6 баллов
Ландо Норрис "Макларен" - 5 баллов
Лэнс Стролл "Астон Мартин" - 5 баллов
Валттери Боттас "Альфа Ромео" - 5 баллов
Эстебан Окон "Альпин" - 3 балла
Пьер Гасли "Альфа Таури" - 3 балла
Александер Албон "Уильямс" - 2 балла
Льюис Хэмилтон "Мерседес" - 2 балла
Фернандо Алонсо "Альпин" - 2 балла
Джордж Расселл "Мерседес" - 1 балл
Даниэль Риккардо "Макларен" - 1 балл
Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" - 1 балл
Себастьян Феттель "Астон Мартин" - 1 балл
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