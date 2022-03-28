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Цунода возглавляет таблицу штрафных баллов после после Гран-при Саудовской Аравии

Автоспорт
(1 голосов)

На втором месте Серхио Перес

Цунода возглавляет таблицу штрафных баллов после после Гран-при Саудовской Аравии

фото - F1

Новина українською

По итогам второго этапа сезона-2022, Гран-при Саудовской Аравии, сразу три пилота получили штрафные баллы — гонщик "Макларена" Даниэль Риккардо получил штрафной балл за блокировку Эстебана Окона в квалификации, гонщик "Альфа Ромео" Гуаньюй Чжоу получил штрафной балл за срезку в гонке, а Александер Албон — два штрафных балла за инцидент с Лэнсом Строллом.

Не обошлось и без сгоревших баллов — истёк 12-месячный срок сразу у пяти баллов гонщика "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля, на счету которого остался всего один штрафной балл.

Юки Цунода "Альфа Таури" - 8 баллов

Серхио Перес "Ред Булл" - 7 баллов

Макс Ферстаппен "Ред Булл" - 7 баллов

Николас Латифи "Уильямс" - 6 баллов

Ландо Норрис "Макларен" - 5 баллов

Лэнс Стролл "Астон Мартин" - 5 баллов

Валттери Боттас "Альфа Ромео" - 5 баллов

Эстебан Окон "Альпин" - 3 балла

Пьер Гасли "Альфа Таури" - 3 балла

Александер Албон "Уильямс" - 2 балла

Льюис Хэмилтон "Мерседес" - 2 балла

Фернандо Алонсо "Альпин" - 2 балла

Джордж Расселл "Мерседес" - 1 балл

Даниэль Риккардо "Макларен" - 1 балл

Гуаньюй Чжоу "Альфа Ромео" - 1 балл

Себастьян Феттель "Астон Мартин" - 1 балл

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