УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Формула-1 хочет продолжить гонки в Саудовской Аравии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Формула-1 хочет продолжить гонки в Саудовской Аравии

Автоспорт
(1 голосов)

Об этом рассказал сами боссы

Формула-1 хочет продолжить гонки в Саудовской Аравии

фото - twitter.com

Новина українською

Боссы Формулы-1 намерены продолжить гонки в Саудовской Аравии и планируют объяснить своё решение гонщикам и командам в ближайшие дни. Об этом сообщает Racingnews365.

Во время прошедшего этапа Гран-при гонщики были вынуждены вести длительные переговоры о том, стоит ли продолжать соревнования после ракетного удара по близлежащему нефтехранилищу Aramco. Переговоры, длившиеся более четырёх часов, завершились тем, что гонщики согласились принять участие в гонке после заверений местных властей и боссов Формулы-1 в том, что все заинтересованные стороны на трассе находятся в безопасности.

Формула-1 теперь планирует более детально обсудить этот вопрос с командами и гонщиками и выяснить, какие выводы можно сделать из прошедшего уик-энда. Однако источник в Формуле-1 утверждает, что планов по отказу от участия в гонках в Саудовской Аравии нет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Саудовская Аравия формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...