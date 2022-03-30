Формула-1 хочет продолжить гонки в Саудовской Аравии

Боссы Формулы-1 намерены продолжить гонки в Саудовской Аравии и планируют объяснить своё решение гонщикам и командам в ближайшие дни. Об этом сообщает Racingnews365.

Во время прошедшего этапа Гран-при гонщики были вынуждены вести длительные переговоры о том, стоит ли продолжать соревнования после ракетного удара по близлежащему нефтехранилищу Aramco. Переговоры, длившиеся более четырёх часов, завершились тем, что гонщики согласились принять участие в гонке после заверений местных властей и боссов Формулы-1 в том, что все заинтересованные стороны на трассе находятся в безопасности.

Формула-1 теперь планирует более детально обсудить этот вопрос с командами и гонщиками и выяснить, какие выводы можно сделать из прошедшего уик-энда. Однако источник в Формуле-1 утверждает, что планов по отказу от участия в гонках в Саудовской Аравии нет.