Мерседес привезёт новое заднее крыло на Гран-при Австралии

Команда Формулы-1 "Мерседес" планирует привезти новую версию заднего антикрыла на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает Auto Motor und Sport. Новинка призвана частично побороть эффект "дельфинирования", с которым команды столкнулись ещё на первых предсезонных тестах.

"Мы были уверены, что в Саудовской Аравии эффект "дельфинирования" будет значительно ниже за счёт более гладкого асфальта, однако, как оказалось, мы ошибались. Мы пока не понимаем, что является причиной этих проблем, но с каждой гонкой узнаём всё больше об этой ситуации", — заявил представитель команды.

На Гран-при Саудовской Аравии Джордж Расселл финишировал пятым, а Льюис Хэмилтон пришёл к финишу лишь на 10-й позиции.