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Мерседес привезёт новое заднее крыло на Гран-при Австралии

Автоспорт
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Все из-за эффекта "дельфинирования"

Мерседес привезёт новое заднее крыло на Гран-при Австралии

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Команда Формулы-1 "Мерседес" планирует привезти новую версию заднего антикрыла на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает Auto Motor und Sport. Новинка призвана частично побороть эффект "дельфинирования", с которым команды столкнулись ещё на первых предсезонных тестах.

"Мы были уверены, что в Саудовской Аравии эффект "дельфинирования" будет значительно ниже за счёт более гладкого асфальта, однако, как оказалось, мы ошибались. Мы пока не понимаем, что является причиной этих проблем, но с каждой гонкой узнаём всё больше об этой ситуации", — заявил представитель команды.

На Гран-при Саудовской Аравии Джордж Расселл финишировал пятым, а Льюис Хэмилтон пришёл к финишу лишь на 10-й позиции.

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В статье: формула-1 Мерседес
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