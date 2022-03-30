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Мерседес привезёт новое заднее крыло на Гран-при Австралии
Все из-за эффекта "дельфинирования"
Фото: Motorsport.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" планирует привезти новую версию заднего антикрыла на Гран-при Саудовской Аравии, сообщает Auto Motor und Sport. Новинка призвана частично побороть эффект "дельфинирования", с которым команды столкнулись ещё на первых предсезонных тестах.
"Мы были уверены, что в Саудовской Аравии эффект "дельфинирования" будет значительно ниже за счёт более гладкого асфальта, однако, как оказалось, мы ошибались. Мы пока не понимаем, что является причиной этих проблем, но с каждой гонкой узнаём всё больше об этой ситуации", — заявил представитель команды.
На Гран-при Саудовской Аравии Джордж Расселл финишировал пятым, а Льюис Хэмилтон пришёл к финишу лишь на 10-й позиции.
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