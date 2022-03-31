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Феттель сможет принять участие в Гран-при Австралии
Гонщик восстанавливается после коронавируса
фото - f1-world.ru
Команда "Астон Мартин" в своих социальных сетях сообщила, что пилот команды Себастьян Феттель сможет принять участие в Гран-при Австралии. Напомним, что ранее гонщик сдал положительный тест на коронавирус.
На первых двух этапах немца заменил резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг. На стартовом этапе он показал 17-й результат. В Саудовской Аравии пилот пришёл на финиш 12-м. Второй пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал 12-й и 13-й результаты соответственно.
Примечательно, что Гран-при Бахрейна стал первым пропущенным этапом Феттеля с 2007 года.
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