Команда "Астон Мартин" в своих социальных сетях сообщила, что пилот команды Себастьян Феттель сможет принять участие в Гран-при Австралии. Напомним, что ранее гонщик сдал положительный тест на коронавирус.

На первых двух этапах немца заменил резервный гонщик коллектива Нико Хюлькенберг. На стартовом этапе он показал 17-й результат. В Саудовской Аравии пилот пришёл на финиш 12-м. Второй пилот "Астон Мартин" Лэнс Стролл показал 12-й и 13-й результаты соответственно.

Примечательно, что Гран-при Бахрейна стал первым пропущенным этапом Феттеля с 2007 года.