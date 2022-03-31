С 2023 года Гран-при Лас-Вегаса вернется в Формулу-1

Руководство Формулы-1 официально сообщило, что в 2023 году в календаре чемпионата появится Гран-При Лас-Вегаса.

Длина круга составит 6120 метров, включая три прямых и 14 поворотов. Согласно моделированию, максимальная скорость автомобилей составляет около 342 км/ч.

Одна из этих прямых будет протяженностью около 2 км и пролегать по одной из самых известных частей в мире – Лас-Вегас-Стрип.