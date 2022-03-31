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Льюис Хэмилтон: Долго боролся с ментальными и эмоциональными проблемами
Пилот Мерседеса рассказал, как трудно ему сохранять позитивный настрой
Фото: Motorsport.com
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что долгое время боролся с ментальными и эмоциональными проблемами.
"Это тяжёлый год, вокруг нас много всего происходит. Иногда бывает очень трудно сохранять позитивный настрой. Я долго боролся с ментальными и эмоциональными проблемами. Двигаться вперёд — это постоянная работа, но мы должны бороться дальше, нам ещё много предстоит сделать и достичь.
Пишу это, чтобы сказать вам: это нормально — чувствовать то, что вы чувствуете. Просто знайте, вы не одиноки и мы справимся с этим! Друг напомнил мне сегодня: ты такой сильный и можешь сделать всё, что захочешь! Мы можем сделать всё, что захотим. Давайте будем благодарны за ещё один день, чтобы продолжать расти. Посылаю вам любовь и свет", — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.
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