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Феррари работает над новой версией днища
Команда существенно теряет в скорости
Фото: Autosport
Итальянская команда Формулы-1 работает над оптимизацией своего болида. Целью, которую в настоящее время поставил гоночный коллектив, является улучшение аэродинамической эффективности автомобиля. Об этом информирует издание Formu1a.uno.
Команда, как и многие другие гоночные коллективы Формулы-1, в этом сезоне страдает от раскачки авто на высоких скоростях. Чтобы избежать этого явления, "Феррари" применяет большую в сравнении с "Ред Булл" высоту подвески, однако следствием этого становится снижение прижимной силы.
Чтобы решить этот вопрос, в "Скудерии" предпринимают попытку по созданию новой версии днища, что уменьшит раскачку, высоту подвески и разгрузит заднее антикрыло, а в итоге улучшит аэродинамическую эффективность болида.
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