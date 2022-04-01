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Феррари работает над новой версией днища

Автоспорт
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Команда существенно теряет в скорости

Феррари работает над новой версией днища

Фото: Autosport

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 работает над оптимизацией своего болида. Целью, которую в настоящее время поставил гоночный коллектив, является улучшение аэродинамической эффективности автомобиля. Об этом информирует издание Formu1a.uno.

Команда, как и многие другие гоночные коллективы Формулы-1, в этом сезоне страдает от раскачки авто на высоких скоростях. Чтобы избежать этого явления, "Феррари" применяет большую в сравнении с "Ред Булл" высоту подвески, однако следствием этого становится снижение прижимной силы.

Чтобы решить этот вопрос, в "Скудерии" предпринимают попытку по созданию новой версии днища, что уменьшит раскачку, высоту подвески и разгрузит заднее антикрыло, а в итоге улучшит аэродинамическую эффективность болида.

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В статье: формула-1
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