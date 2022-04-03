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CEO МакЛарен: Думаю, организаторам Гран-при Монако должно задуматься об адаптации трассы
Зак Браун сравнивает Монако и Лас-Вегас
Фото: Sky Sports
СЕО команды Ф1 "МакЛарен" Зак Браун прокомментировал добавление в календарь следующего сезона Гран-при Лас-Вегаса, и сравнил новую трассу с Гран-при Монако:
"Монако всегда был самой гламурной частью Формулы-1. Однако, я думаю, что Майями, Сингапур и Лас-Вегас также начинают добавлять гламурные рынки.
Я думаю, что [организаторам Гран-при] Монако должно задуматься о таких же коммерческий условиях, что и другие Гран-при, а также им стоит подумать об адаптации их трассы, потому что наши машины стали больше, ездить стало сложнее.
Я бы предпочел, чтобы Монако был, чем не был…но также как спорт является большим, чем водитель или команда, я думаю, что он больше и чем одно Гран-при".
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