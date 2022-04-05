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В Пирелли рассказали, почему решили выбрать необычные шины на Гран-при Австралии

Автоспорт
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Директор Компании внес ясность в ситуацию

В Пирелли рассказали, почему решили выбрать необычные шины на Гран-при Австралии

фото - F1

Новина українською

Директор "Пирелли" Марио Изола объяснил решение компании предоставить командам Формулы-1 на Гран-при Австралии шины С2, С3 и С5.

"Мы решили сделать шаг, потому что заметили, что во время тестов между составами C3 и C4 был относительно небольшой разрыв в производительности, и мы считаем, что Альберт-парк — это хорошее место, чтобы опробовать этот вариант.

Схема трассы была сильно изменена, в результате чего появился новый асфальт, который должен быть довольно гладким. Это означает, что, вероятно, вначале будет очень низкий уровень сцепления с трассой, но в ходе уик-энда ожидается серьёзная эволюция, а если пойдёт дождь, то покрытие станет невероятно скользким", — приводит слова Изолы Racingnews365.

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В статье: Пирелли
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