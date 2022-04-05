Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Мерседесе рассказали, когда команда подготовит обновление
Команда все надеется, что изменения помогут ей побороться за титул
Фото: Motorsport.com
Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" намерена провести обновление болида к Гран-при Австралии, который состоится в предстоящий уик-энд. Об этом на официальном сайте "Королевских гонок" пишет обозреватель Марк Хьюз.
По сведениям Хьюза, в Мельбурне можно будет ожидать увидеть новое заднее крыло и, возможно, некоторые изменения в днище автомобиля. При этом подчёркивается, что заднее крыло будет иметь гораздо меньшую площадь.
Кроме того, обозреватель отметил, что для решения проблемы так называемого "эффекта дельфинирования" (вертикальных колебаний машины на прямых) команде может потребоваться полная переделка днища.
Популярное сейчас
- "Чё вы тупите? Есть гражданские - в расход всех". СБУ перехватила очередной разговор оккупантов
- Стала известна сумма, которую Роналду платит Джорджине "на расходы и уход за детьми"
- О НАТО, договоренностях с рф и Мариуполе. Зеленский дал интервью украинским журналистам
- Ауди увеличила предложение Макларену
- Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО