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В Мерседесе рассказали, когда команда подготовит обновление

Автоспорт
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Команда все надеется, что изменения помогут ей побороться за титул

В Мерседесе рассказали, когда команда подготовит обновление

Фото: Motorsport.com

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Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" намерена провести обновление болида к Гран-при Австралии, который состоится в предстоящий уик-энд. Об этом на официальном сайте "Королевских гонок" пишет обозреватель Марк Хьюз.

По сведениям Хьюза, в Мельбурне можно будет ожидать увидеть новое заднее крыло и, возможно, некоторые изменения в днище автомобиля. При этом подчёркивается, что заднее крыло будет иметь гораздо меньшую площадь.

Кроме того, обозреватель отметил, что для решения проблемы так называемого "эффекта дельфинирования" (вертикальных колебаний машины на прямых) команде может потребоваться полная переделка днища.

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В статье: Мерседес
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