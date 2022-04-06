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Ауди и Порше поставили условие по своему участию в Формуле-1
Немецкие производители поставили условие
Немецкие производители "Порше" и "Ауди" поставили условие по своему участию в Формуле-1. По сведениям Motosport Italia, бренды согласятся выступать в "Королевских гонках", если технический регламент будет скорректирован с учётом их пожеланий.
В частности, "Порше" и "Ауди" выступают за отказ от тепловых мотор-генераторов MGU-H, что должно привести к по крайней мере двукратному снижению стоимости моторов. Также производители выступают за резкое снижение норм расходов топлива. Что касается общей мощности двигателя, то её намерены сохранить на уровне 1000 л.с. Это будет возможно за счёт использования электрической системы рекуперации.
Отмечается, что пожелания, которые выдвигают бренды, станут непростыми задачами для боссов Формулы-1.
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