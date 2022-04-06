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В Альфа Ромео рассказали, почему не стали покупать детали у Феррари
И причина не в качестве деталей
Главный конструктор "Альфа Ромео" Ян Моншо объяснил решение команды производить некоторые детали самостоятельно, а не приобретать их у "Феррари" — технического партнёра, поставляющего швейцарцам силовую установку.
"В основном это связано с ограничением бюджета. Достаточно прочесть финансовые правила. Крупные производители позаботились о том, чтобы с других вычиталась определённая сумма, если они у них что-то покупают. Проблема в том, что сумма, которую ФИА согласовала с командами, очень высока. Поэтому вскоре стало ясно, что единственный способ для нас — самим спроектировать коробку передач и заднюю подвеску. Если бы мы продолжили покупать эти детали у "Феррари", то столкнулись бы с большими трудностями", — приводит слова Моншо Motorsport-Magazin.
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