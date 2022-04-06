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В Альфа Ромео рассказали, почему не стали покупать детали у Феррари

Автоспорт
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И причина не в качестве деталей

В Альфа Ромео рассказали, почему не стали покупать детали у Феррари

Новина українською

Главный конструктор "Альфа Ромео" Ян Моншо объяснил решение команды производить некоторые детали самостоятельно, а не приобретать их у "Феррари" — технического партнёра, поставляющего швейцарцам силовую установку.

"В основном это связано с ограничением бюджета. Достаточно прочесть финансовые правила. Крупные производители позаботились о том, чтобы с других вычиталась определённая сумма, если они у них что-то покупают. Проблема в том, что сумма, которую ФИА согласовала с командами, очень высока. Поэтому вскоре стало ясно, что единственный способ для нас — самим спроектировать коробку передач и заднюю подвеску. Если бы мы продолжили покупать эти детали у "Феррари", то столкнулись бы с большими трудностями", — приводит слова Моншо Motorsport-Magazin.

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В статье: Альфа Ромео Ян Моншо
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