В Альфа Ромео рассказали, почему не стали покупать детали у Феррари

Главный конструктор "Альфа Ромео" Ян Моншо объяснил решение команды производить некоторые детали самостоятельно, а не приобретать их у "Феррари" — технического партнёра, поставляющего швейцарцам силовую установку.

"В основном это связано с ограничением бюджета. Достаточно прочесть финансовые правила. Крупные производители позаботились о том, чтобы с других вычиталась определённая сумма, если они у них что-то покупают. Проблема в том, что сумма, которую ФИА согласовала с командами, очень высока. Поэтому вскоре стало ясно, что единственный способ для нас — самим спроектировать коробку передач и заднюю подвеску. Если бы мы продолжили покупать эти детали у "Феррари", то столкнулись бы с большими трудностями", — приводит слова Моншо Motorsport-Magazin.