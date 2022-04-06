Зоны DRS на трассах Формулы-1 могут быть сокращены

Технический босс ФИА Николас Томбасис что зоны DRS на трассах могут быть сокращены.

"Я бы не удивился, если бы после обновлений в регламенте один пилот был бы намного впереди всех остальных. Ожидаю, что в ближайшие месяцы в борьбу за лидерство, помимо Ферстаппена и Леклера, вступят и другие.

Для такой ситуации, как в прошлом году, когда в последней гонке у нас было два гонщика с равным количеством очков, нужна удача. А это не цель правил.

Было бы хорошо убрать эту систему DRS. Но с машинами, которые создают эффект завихрения воздуха, пусть и уменьшенный, это не может быть сделано. А вот зоны DRS можно сократить. Мы не хотим, чтобы обгоны были лёгкими", — приводит слова Томбасиса Nextgen-auto.