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Зоны DRS на трассах Формулы-1 могут быть сокращены

Автоспорт
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Об этом рассказал технический босс ФИА

Зоны DRS на трассах Формулы-1 могут быть сокращены

фото - F1

Новина українською

Технический босс ФИА Николас Томбасис что зоны DRS на трассах могут быть сокращены.

"Я бы не удивился, если бы после обновлений в регламенте один пилот был бы намного впереди всех остальных. Ожидаю, что в ближайшие месяцы в борьбу за лидерство, помимо Ферстаппена и Леклера, вступят и другие.

Для такой ситуации, как в прошлом году, когда в последней гонке у нас было два гонщика с равным количеством очков, нужна удача. А это не цель правил.

Было бы хорошо убрать эту систему DRS. Но с машинами, которые создают эффект завихрения воздуха, пусть и уменьшенный, это не может быть сделано. А вот зоны DRS можно сократить. Мы не хотим, чтобы обгоны были лёгкими", — приводит слова Томбасиса Nextgen-auto.

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В статье: ФИА
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