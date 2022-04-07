Риккардо рассказал, почему решил уйти из Ред Булл

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо высказался по поводу своего ухода из "Ред Булл".

"Внутри команды вы должны быть довольны всем, что происходит. В 2019 году мой инженер Саймон Ренни, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, вынужден был покинуть команду, поэтому я знал, что потеряю его, если останусь. А "Ред Булл" собирались перейти на сотрудничество с "Хондой". Было много вещей, которые вызывали у меня небольшой дискомфорт или ощущение отсутствия стабильности.

Думаю, если разложить всё по полочкам, это имеет смысл. Я прекрасно понимаю, почему люди говорят: "Ты не должен был этого делать" или что-то в этом роде. Это ожидаемо, и я не могу сказать, что это меня беспокоит, это то, что есть", — приводит слова Риккардо GPFans.