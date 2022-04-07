УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Риккардо рассказал, почему решил уйти из Ред Булл
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Риккардо рассказал, почему решил уйти из Ред Булл

Автоспорт
(1 голосов)

Проблема возникла внутри команды

Риккардо рассказал, почему решил уйти из Ред Булл

Фото: Livesport

Новина українською

Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо высказался по поводу своего ухода из "Ред Булл".

"Внутри команды вы должны быть довольны всем, что происходит. В 2019 году мой инженер Саймон Ренни, с которым у меня сложились очень хорошие отношения, вынужден был покинуть команду, поэтому я знал, что потеряю его, если останусь. А "Ред Булл" собирались перейти на сотрудничество с "Хондой". Было много вещей, которые вызывали у меня небольшой дискомфорт или ощущение отсутствия стабильности.

Думаю, если разложить всё по полочкам, это имеет смысл. Я прекрасно понимаю, почему люди говорят: "Ты не должен был этого делать" или что-то в этом роде. Это ожидаемо, и я не могу сказать, что это меня беспокоит, это то, что есть", — приводит слова Риккардо GPFans.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Макларен Ред Булл Даниэль Риккардо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...