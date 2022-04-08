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В Астон Мартин прокомментировали слухи о партнёрстве с Ауди
Все возможно
В команде Формулы-1 "Астон Мартин" не стали отрицать потенциальное сотрудничество с "Ауди", однако отметили, что довольны текущим партнёрством с "Мерседесом".
"Мы довольны нашим нынешним партнёрством по силовым установкам с "Мерседесом", с которым наш контракт будет действовать ещё несколько лет. Силовые установки "Мерседеса" достаточно хороши.
В настоящее время у нас нет никаких альтернативных планов, однако в Формуле-1 никогда нельзя говорить "никогда". Мы активно изучаем варианты с нашим новым стратегическим партнёром Aramco", — цитирует представителя "Астон Мартин" Motorsport.
Напомним, ранее компания "Ауди", входящая в концерн "Фольксваген", выпустила заявление, в котором прокомментировала слухи, что концерн уже одобрил её приход в Формулу-1.
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