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Энеа Бастианини одержал победу на этапе Гран-при США MotoGP

Автоспорт
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Итальянец показал отличный результат

Энеа Бастианини одержал победу на этапе Гран-при США MotoGP

Фото: motorcyclesports.net

Новина українською

Итальянский гонщик Энеа Бастианини ("Дукати") стал победителем этапа Гран-при США MotoGP. На втором месте расположился испанец Алекс Ринс (Suzuki), а тройку сильнейших замкнул Джек Миллер ("Дукати").

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Напомним, что Леклер одержал победу на Гран-при Австралии, а Хэмилтон не смог опередить своего напарника по команде Рассела и финишировал 4-м

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В статье: Энеа Бастианини
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