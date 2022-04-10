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Энеа Бастианини одержал победу на этапе Гран-при США MotoGP
Итальянец показал отличный результат
Фото: motorcyclesports.net
Итальянский гонщик Энеа Бастианини ("Дукати") стал победителем этапа Гран-при США MotoGP. На втором месте расположился испанец Алекс Ринс (Suzuki), а тройку сильнейших замкнул Джек Миллер ("Дукати").
Напомним, что Леклер одержал победу на Гран-при Австралии, а Хэмилтон не смог опередить своего напарника по команде Рассела и финишировал 4-м
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