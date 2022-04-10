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Ферстаппен: Я даже не хочу сейчас думать о борьбе за чемпионство

Автоспорт
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Макс разочарован результатами команды

Ферстаппен: Я даже не хочу сейчас думать о борьбе за чемпионство

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал сход с гонки Гран-при Австралии.

"Мы уже отстали на много миль, так что я даже не хочу сейчас думать о борьбе за чемпионство. Гораздо важнее финишировать в гонках. Сегодня в целом был просто плохой день. У меня фактически не было нужного темпа. Так что не было никакого смысла пытаться бороться с Шарлем — я не мог оказать на него давление. Особенно неприятно, что мы даже не закончили гонку, это неприемлемо", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Напомним, на 39-м круге у Ферстаппена, занимавшего в это время вторую позицию, возникли проблемы с мотором. Победителем заезда стал пилот команды "Феррари" Шарль Леклер.

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В статье: Макс Ферстаппен
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