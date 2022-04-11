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Хэмилтон о провалах Мерседеса: Мы должны улучшаться, и как можно скорее, не через две-три гонки
Льюис отстает от первого Леклера на 43 очка
Фото: The Telegraph
Льюис Хэмилтон прокомментировал выступления команды "Мерседес" в последних гонках Формулы-1:
"Мы должны улучшаться, и как можно скорее, не через две-три гонки. Я должен поддерживать мораль и энергию. Буду обзванивать всех руководителей, убеждать их. Сейчас нужно заглянуть под каждый камень, показать, что мы все еще хотим побеждать, что мы будем использовать каждую возможность. Я буду работать с людьми в аэротрубе, с теми, кто занимается аэродинамикой, и прорабатывать каждый аспект".
В прошедшем Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон финишировал четвертым, пропустив вперед даже своего напарника по команде Расселла. Теперь в общем зачете семикратный чемпион идет лишь пятым с 28 очками. У лидера – пилота "Феррари" Шарля Леклера – 78 очков.
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