Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В ФИА отриагировали на жест российского гонщика
Его должны исключить из спорта
Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила официальное заявление по поводу скандала с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.
"Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме "Алгарве" в Портимане. ФИА в ближайшее время проинформирует о дальнейших шагах по данной ситуации", — говорится в заявлении федерации.
Напомним, что Российский гонщик показал нацистское приветствие
Популярное сейчас
- Мудрик близок к переезду в АПЛ - стороны уже согласовали сумму компенсации
- Китай поставил в Сербию систему ПВО. Вучич уже называет ее гордостью армии, Косово бьет тревогу
- Президент Руха и Кополовец уничтожили Леоненко за защиту российских спортсменов
- Леклер снова побеждает, Расселл выше Хэмилтона, Ферстаппен снова сошел. Результаты Гран-при Австралии
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника