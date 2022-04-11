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В ФИА отриагировали на жест российского гонщика

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Его должны исключить из спорта

В ФИА отриагировали на жест российского гонщика

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Международная автомобильная федерация (ФИА) выпустила официальное заявление по поводу скандала с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

"Международная автомобильная федерация подтверждает, что начала незамедлительное расследование по поводу неприемлемого поведения Артёма Северюхина во время подиумной церемонии категории ОК на первом этапе чемпионата Европы по картингу на международном картодроме "Алгарве" в Портимане. ФИА в ближайшее время проинформирует о дальнейших шагах по данной ситуации", — говорится в заявлении федерации.

Напомним, что Российский гонщик показал нацистское приветствие

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В статье: ФИА
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