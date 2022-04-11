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Хэмилтон: Поздравляю Рассела с первым подиумом
Пилот в этом сезоне не может показать чемпионский результат
Фото: ESPN
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по команде Джорджа Расселла со вторым местом на Гран-при Австралии.
"Поздравляю своего товарища по команде с первым подиумом. Отличная работа", — написал Хэмилтон в социальных сетях.
Стоит отметить, что для Расселла это не первый подиум в карьере. В прошлом сезоне он занял второе место на Гран-при Спа, когда гонка продлилась всего один круг и стала самой короткой в истории чемпионата.
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