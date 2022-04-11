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Хэмилтон: Поздравляю Рассела с первым подиумом

Автоспорт
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Пилот в этом сезоне не может показать чемпионский результат

Хэмилтон: Поздравляю Рассела с первым подиумом

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по команде Джорджа Расселла со вторым местом на Гран-при Австралии.

"Поздравляю своего товарища по команде с первым подиумом. Отличная работа", — написал Хэмилтон в социальных сетях.

Стоит отметить, что для Расселла это не первый подиум в карьере. В прошлом сезоне он занял второе место на Гран-при Спа, когда гонка продлилась всего один круг и стала самой короткой в истории чемпионата.

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В статье: Льюис Хэмилтон Джордж Расселл
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