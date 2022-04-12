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Бывший гонщик Формулы-1: Феррари будет определять приоритеты в пользу Леклера
Этого и следовало ожидать
Фото: Getty Images
Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок рассказал, что "Феррари" будет определять приоритеты в пользу Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса.
"Леклер сейчас находится на высочайшем уровне. Внутри команды лидер уже относительно ясен на ранней стадии. Я уверен, что в определённых ситуациях "Феррари" будет отдавать приоритет Шарлю. Леклер — лидер чемпионата мира, а Карлос Сайнс уже находится на определённом расстоянии позади него.
Если посмотреть на "Феррари" в целом, то удивительно, что так много ошибок происходит с Сайнсом, а не с Леклером. Вы могли ясно видеть, что Сайнс был раздражён из-за сложившейся ситуации. Это началось ещё в квалификации, когда он пересёк линию на две секунды позже и его круг не был засчитан из-за красного флага.
Но было также много мелких ошибок, которые не должны были случиться с "Феррари". Они произошли с машиной Сайнса. У испанца должно быть много вопросов к самому себе после гоночного уик-энда", — приводит слова Глока PlanetF1.
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