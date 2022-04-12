УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Бывший гонщик Формулы-1: Феррари будет определять приоритеты в пользу Леклера
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший гонщик Формулы-1: Феррари будет определять приоритеты в пользу Леклера

Автоспорт
(1 голосов)

Этого и следовало ожидать

Бывший гонщик Формулы-1: Феррари будет определять приоритеты в пользу Леклера

Фото: Getty Images

Новина українською

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок рассказал, что "Феррари" будет определять приоритеты в пользу Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса.

"Леклер сейчас находится на высочайшем уровне. Внутри команды лидер уже относительно ясен на ранней стадии. Я уверен, что в определённых ситуациях "Феррари" будет отдавать приоритет Шарлю. Леклер — лидер чемпионата мира, а Карлос Сайнс уже находится на определённом расстоянии позади него.

Если посмотреть на "Феррари" в целом, то удивительно, что так много ошибок происходит с Сайнсом, а не с Леклером. Вы могли ясно видеть, что Сайнс был раздражён из-за сложившейся ситуации. Это началось ещё в квалификации, когда он пересёк линию на две секунды позже и его круг не был засчитан из-за красного флага.

Но было также много мелких ошибок, которые не должны были случиться с "Феррари". Они произошли с машиной Сайнса. У испанца должно быть много вопросов к самому себе после гоночного уик-энда", — приводит слова Глока PlanetF1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари Шарль Леклер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...