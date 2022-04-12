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Водитель машины безопасности отреагировал на критику Ферстаппена
Он не мог разогнать машину
фото - formula1.com
Бернд Майлендер, водитель сейфти-кара "Астон Мартин", который работал на Гран-при Австралии, отреагировал на слова пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Ранее он выразил недовольство скоростью его машины во время гонки в Мельбурне.
"Машина безопасности была похожа на черепаху. Невероятно. Я не понимаю, почему мы должны ехать так медленно", — говорил Ферстаппен.
"Я вполне осознаю причину критики со стороны таких гонщиков, как Ферстаппен, но всё-таки я мог сделать немногое. Конечно, приятно, что Шарль это понимает", — приводит слова Майлендера Sky Sports.
Напомним, победителем гонки Гран-при Австралии стал Шарль Леклер ("Феррари").
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