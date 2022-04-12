Фернандо Алонсо может сменить Феттеля в Астон Мартин

Испанский гонщик Фернандо Алонсо может продолжить карьеру в Формуле-1, даже если его нынешняя команда "Альпин" решит не заключать с двукратным чемпионом мира новый контракт. Если "Альпин" предпочтёт Алонсо собственного молодого воспитанника, чемпиона Формулы-2 Оскара Пиастри, то Фернандо вполне может оказаться в составе "Астон Мартин".

Как сообщает Motorsport-Magazin, в паддоке Формулы-1 уже появились слухи, что Алонсо может заменить в составе "Астон Мартин" четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Контракт немца с британской командой рассчитан до конца сезона-2022, при этом нынешние результаты гонщика и команды могут привести к взаимному желанию не заключать новое соглашение. В такой ситуации "Астон Мартин" имеет возможность заполучить в свои ряды нового, не менее именитого гонщика.