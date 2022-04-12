Ред Булл решил отправить двигатель Ферстаппена в Японию

Австрийская команда "Ред Булл" решила отправить двигатель Макса Ферстаппена в Японию для диагностики. Об этом пишет обозреватель Auto Motor und Sport Майкл Шмидт.

Изначально в команде считали, что проблема связана с топливной системой. Теперь решили проверить и другие версии.

"Они отправили двигатель в Японию. Там команда и собирается посмотреть, не сломался ли он", — сказал Шмидт.

Кроме того, по сведениям обозревателя, в "Ред Булл" намерены внедрить обновления к Гран-при Эмилии-Романьи.