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Ред Булл решил отправить двигатель Ферстаппена в Японию
Там проведут диагностику
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Австрийская команда "Ред Булл" решила отправить двигатель Макса Ферстаппена в Японию для диагностики. Об этом пишет обозреватель Auto Motor und Sport Майкл Шмидт.
Изначально в команде считали, что проблема связана с топливной системой. Теперь решили проверить и другие версии.
"Они отправили двигатель в Японию. Там команда и собирается посмотреть, не сломался ли он", — сказал Шмидт.
Кроме того, по сведениям обозревателя, в "Ред Булл" намерены внедрить обновления к Гран-при Эмилии-Романьи.
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