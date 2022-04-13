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Леклер: Не отстать от Ред Булл в плане развития будет сложно

Автоспорт
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Шарль показывает фантастические результаты

Леклер: Не отстать от Ред Булл в плане развития будет сложно

Фото: GPToday

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о том, что перед его командой стоит задача развивать свой болид так же быстро, как это делает "Ред Булл".

"Не отстать от "Ред Булл" в плане развития будет сложно, но мы уже проделали отличную работу и будем прогрессировать дальше, нам нельзя отставать. У нас есть некоторые разработки, и я уверен, что они пойдут в правильном направлении. Так что я не хочу слишком концентрироваться на других командах, мы должны сосредоточиться на себе.

Первое место после трёх гонок? Я бывал в такой ситуации в младших категориях, но оказаться в такой ситуации в Формуле-1 значит очень многое. Особенно после последних нескольких лет и особенно с такой командой, как "Феррари". Так что ощущения невероятные.

Очевидно, что менталитет немного изменился по сравнению с прошлыми двумя годами, потому что теперь я знаю, что у меня есть машина, с которой можно побеждать, и мне не нужно прыгать выше головы или делать что-то особенное и впечатляющее, чтобы бороться за победу, потому что я знаю, что всё дело в машине, и я просто должен делать свою работу", — приводит слова Леклера RaceFans.

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В статье: Феррари
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