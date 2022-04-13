УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Вильнев: Сегодняшняя Феррари - это новый Мерседес
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильнев: Сегодняшняя Феррари - это новый Мерседес

Автоспорт
(1 голосов)

Чемпион мира 1997-го года прокомментировал выступление Скудерии, которая успешно начала сезон-2022

Вильнев: Сегодняшняя Феррари - это новый Мерседес

Новина українською

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев высказался по поводу итальянской команды Формулы-1 "Феррари", которая успешно начала сезон-2022.

"В Италии меня часто спрашивают: "Неужели это тот самый год, когда они наконец-то победят? Это действительно произойдёт?". Они сами в это верят с трудом и постоянно думают о том, когда же всё пойдёт не так. Они привыкли к этому после стольких лет неудач с Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем.

Но "Феррари" очень быстра, фактически это новый "Мерседес"!

Что касается "Ред Булл", то, конечно, они разочарованы началом сезона. У них быстрая машина, но ею трудно управлять. "Феррари" немного быстрее, легче в управлении и легче в настройке. Это психологически тяжело для австрийской команды. Они привыкли преследовать "Мерседес", но теперь они чемпионы. Это создаёт ещё одно давление", - приводит слова Вильнева PlanetF1.

Турнирный зачет среди конструкторов после гонок в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии выглядит так:

Вильнев: Сегодняшняя Феррари - это новый Мерседес - изображение 1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Феррари Жак Вильнев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...