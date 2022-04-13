Вильнев: Сегодняшняя Феррари - это новый Мерседес

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев высказался по поводу итальянской команды Формулы-1 "Феррари", которая успешно начала сезон-2022.

"В Италии меня часто спрашивают: "Неужели это тот самый год, когда они наконец-то победят? Это действительно произойдёт?". Они сами в это верят с трудом и постоянно думают о том, когда же всё пойдёт не так. Они привыкли к этому после стольких лет неудач с Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем.

Но "Феррари" очень быстра, фактически это новый "Мерседес"!

Что касается "Ред Булл", то, конечно, они разочарованы началом сезона. У них быстрая машина, но ею трудно управлять. "Феррари" немного быстрее, легче в управлении и легче в настройке. Это психологически тяжело для австрийской команды. Они привыкли преследовать "Мерседес", но теперь они чемпионы. Это создаёт ещё одно давление", - приводит слова Вильнева PlanetF1.

Турнирный зачет среди конструкторов после гонок в Бахрейне, Саудовской Аравии и Австралии выглядит так: