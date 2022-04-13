Хэмилтон: Стойкость, которую проявляют украинцы - невероятна

Пилот "Мерседес" и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поддержал Украину в войне с российской федерацией.

"Я молюсь за всех людей из Украины. Стойкость, которую они проявляют в нынешнее время - невероятна. Мы должны поддерживать и подбадривать их.

Семьи перемещены, разъединены и убиты. Украинский народ, особенно женщины и дети, переживают насилие и нуждаются в нашей помощи", - сказал Хэмилтон.