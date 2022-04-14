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Хаас не будет отдавать болид 2021 года Мазепину

Автоспорт
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Команда не собирается выполнять условия контракта и выступает против войны россии с Украиной

Хаас не будет отдавать болид 2021 года Мазепину

Фото: Eurosport

Новина українською

Команда "Хаас" не собирается выполнять условие, прописанное в контракте с "Уралкалием", по которому она должна отдать болид россиянина Никиты Мазепина образца 2021 года.

По мнению американской компании, сначала "Уралкалий" обязан выплатить компенсацию в размере $ 8,6 млн.

"До тех пор, пока вышеупомянутая сумма не будет выплачена компании "Хаас", со стороны "Хааса" не существует никаких обязательств по поставке болида Формулы-1", — говорится в письме команды, которое приводит портал Motorsport.

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В статье: Хаас Никита Мазепин
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