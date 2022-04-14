Жители Майами добиваются отмены Гран-при Формулы-1

Жители Майами во главе с бывшим комиссаром округа Дейдом Бетти Фергюсоном пытаются добиться отмены Гран-при Формулы-1 из-за слишком сильного шума. Об этом пишет портал GPFans.

В иске объясняется, что уровень шума от гонки "вызовет серьёзные нарушения и причинит физический вред жителям Майами Гарденс". По оценкам, шум от гонки будет достигать 97 децибел в домах в радиусе 3 км от стадиона, где будет проходить гонка.

Напомним, Гран-при Майами впервые состоится уже 8 мая.