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Жители Майами добиваются отмены Гран-при Формулы-1
Все из-за шума
Жители Майами во главе с бывшим комиссаром округа Дейдом Бетти Фергюсоном пытаются добиться отмены Гран-при Формулы-1 из-за слишком сильного шума. Об этом пишет портал GPFans.
В иске объясняется, что уровень шума от гонки "вызовет серьёзные нарушения и причинит физический вред жителям Майами Гарденс". По оценкам, шум от гонки будет достигать 97 децибел в домах в радиусе 3 км от стадиона, где будет проходить гонка.
Напомним, Гран-при Майами впервые состоится уже 8 мая.
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