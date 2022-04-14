Льюис Хэмилтон хочет получить паспорт гражданина Бразилии

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы получить паспорт гражданина Бразилии.

"Я бы хотел проводить больше времени здесь, в Бразилии. В вашей стране великолепная культура. Я пока был только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени. Неймар каждый год приглашает меня сюда, то же самое делает сёрфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения.