  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Льюис Хэмилтон хочет получить паспорт гражданина Бразилии
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Льюис Хэмилтон хочет получить паспорт гражданина Бразилии

Автоспорт
(1 голосов)

Пилот хотел бы проводить больше времени именно в той стране

Льюис Хэмилтон хочет получить паспорт гражданина Бразилии

Фото: ESPN

Новина українською

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы получить паспорт гражданина Бразилии.

"Я бы хотел проводить больше времени здесь, в Бразилии. В вашей стране великолепная культура. Я пока был только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени. Неймар каждый год приглашает меня сюда, то же самое делает сёрфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Льюис Хэмилтон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...