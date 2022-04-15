Хэмилтон может задуматься об уходе с команды

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен считает, что британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон может задуматься об уходе из немецкой команды.

"Боюсь, этот сезон будет очень тяжёлым для Льюиса. "Мерседесу" уже непросто, а Хэмилтону в особенности. Джордж Расселл перешёл из команды, где практически не добивался успехов. Да, у него были хорошие результаты в квалификациях, но не в гонках. Все эти достижения с "Мерседесом" для него в новинку. Всё кажется суперпозитивным. Но для Льюиса это настоящая катастрофа. А когда Джордж оказывается впереди, всё ещё хуже.

Интересно, как Льюис ведёт себя на брифингах – наверняка там много жалоб. В таких ситуациях зачастую могут возникать вполне естественные мысли: "Может, мне нужно уйти?" Это факт. Он выступает за "Мерседес" уже долгие годы. Льюис выиграл не один титул, но сейчас дела идут не очень хорошо. Поэтому он может начать задумываться о смене команды", — сказал Хаккинен в интервью на канале Unibet в YouTube.