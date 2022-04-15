Феррари нашла решение дельфинирования

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. В планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта.

Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 "Феррари" в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами "Мерседес". Тройку сильнейших замыкает "Ред Булл" (55).