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Феррари нашла решение дельфинирования
Новинку можно будет увидеть во второй половине сезона
Фото: Твиттер Феррари
Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. В планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта.
Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.
В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 "Феррари" в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами "Мерседес". Тройку сильнейших замыкает "Ред Булл" (55).
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