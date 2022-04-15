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Феррари нашла решение дельфинирования

Автоспорт
(1 голосов)

Новинку можно будет увидеть во второй половине сезона

Феррари нашла решение дельфинирования

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

Итальянская команда Формулы-1 "Феррари" в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. В планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта.

Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 "Феррари" в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами "Мерседес". Тройку сильнейших замыкает "Ред Булл" (55).

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В статье: формула-1 Феррари
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