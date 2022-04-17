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Алекс Албон: Чувствую, как становлюсь лидером Уильямс

Автоспорт
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Таец шестнадцатый в чемпионате пилотов Ф1

Алекс Албон: Чувствую, как становлюсь лидером Уильямс

Фото: Carscoops

UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Уильямс" Алекс Албон рассказал в интервью, что ощущает себя более уверенно в новой команде, и что чувствует, как становится её лидером:

"Сейчас я в другом положении, отличающемся от того, в котором я был в "Ред Булле". Я чувствую себя, больше, чем когда либо, лидером команды.

Я чувствую, что могу использовать свой опыт, дабы извлечь максимум из машины вместе с Никки [Латифи, другим пилотом "Уильямс"]. Думаю, я возмужал за год, не уверен, что смог бы так в 2019 или 2020.

Думаю, я сейчас в лучшем положении. Так что я этим наслаждаюсь, это новый вызов для меня".

За три Гран-при Алекс Албон добыл лишь один балл, заняв десятое место на гонке в Австралии. Он находится на шестнадцатом месте в чемпионате пилотов Ф1.

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В статье: формула-1 Александр Албон Уильямс
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