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Алекс Албон: Чувствую, как становлюсь лидером Уильямс
Таец шестнадцатый в чемпионате пилотов Ф1
Фото: Carscoops
Пилот команды "Уильямс" Алекс Албон рассказал в интервью, что ощущает себя более уверенно в новой команде, и что чувствует, как становится её лидером:
"Сейчас я в другом положении, отличающемся от того, в котором я был в "Ред Булле". Я чувствую себя, больше, чем когда либо, лидером команды.
Я чувствую, что могу использовать свой опыт, дабы извлечь максимум из машины вместе с Никки [Латифи, другим пилотом "Уильямс"]. Думаю, я возмужал за год, не уверен, что смог бы так в 2019 или 2020.
Думаю, я сейчас в лучшем положении. Так что я этим наслаждаюсь, это новый вызов для меня".
За три Гран-при Алекс Албон добыл лишь один балл, заняв десятое место на гонке в Австралии. Он находится на шестнадцатом месте в чемпионате пилотов Ф1.
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