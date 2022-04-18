Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Советник Ред Булл рассказал, почему Ферстаппен сошел с трассы
У пилота закончилось топливо
фото - formula1.com
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему Макс Ферстаппен был вынужден досрочно завершить гонку в Австралии. В момент схода голландец занимал в гонке второе место.
"С двигателем всё в порядке, никаких проблем. Сход произошёл из-за разрыва шланга, по которому подаётся топливо под высоким давлением – наверное, это случилось из-за галопирования. Мы хорошо контролируем эту проблему, но всё же есть небольшие подскоки. Мы предполагаем, что это было основной причиной повреждения топливопровода", — приводит слова Марко Racingnews365.
Ранее Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне.
Популярное сейчас
- Несокрушимые. Азов показал ВИДЕО рейда спецотряда в Мариуполе
- ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетной бригады рф
- Плюс 300 солдат и 80 единиц техники. Новые данные Генштаба о потерях россиян
- В Мерседесе сомневаются, что им удастся конкурировать с Феррари
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф