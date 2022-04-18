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Советник Ред Булл рассказал, почему Ферстаппен сошел с трассы

Автоспорт
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У пилота закончилось топливо

Советник Ред Булл рассказал, почему Ферстаппен сошел с трассы

фото - formula1.com

Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал, почему Макс Ферстаппен был вынужден досрочно завершить гонку в Австралии. В момент схода голландец занимал в гонке второе место.

"С двигателем всё в порядке, никаких проблем. Сход произошёл из-за разрыва шланга, по которому подаётся топливо под высоким давлением – наверное, это случилось из-за галопирования. Мы хорошо контролируем эту проблему, но всё же есть небольшие подскоки. Мы предполагаем, что это было основной причиной повреждения топливопровода", — приводит слова Марко Racingnews365.

Ранее Марко признался, что ожидал большего спокойствия от пилота австрийской команды Макса Ферстаппена после его победы в Формуле-1 в прошлом сезоне.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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