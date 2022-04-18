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Глава автоконцерна Stellantis рассказал, что думает о слиянии Формулы-1 и Формулы-Е
Все возможно
фото - F1
Глава автоконцерна Stellantis Карлос Таварес высказался о возможном отказе Формулы-1 от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества.
"Вы видели, как крупные автоконцерны пришли в Формулу-Е. Я считаю, что у Формулы-Е большой потенциал для улучшений и роста, а это значит, что в какой-то момент выбор встанет между Формулой-1 и Формулой-Е, не так ли? Это всего лишь вопрос времени.
Я искренне убеждён в том, что настанет момент, когда Формула-1 не сможет продолжать конкурировать со своими двигателями внутреннего сгорания, поскольку люди перестанут их принимать. И давление окажется настолько большим, что им придётся наметить с Формулой-Е дальнейший путь развития", – приводит слова Тавареса издание The Race.
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