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Глава автоконцерна Stellantis рассказал, что думает о слиянии Формулы-1 и Формулы-Е

Автоспорт
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Все возможно

Глава автоконцерна Stellantis рассказал, что думает о слиянии Формулы-1 и Формулы-Е

фото - F1

Новина українською

Глава автоконцерна Stellantis Карлос Таварес высказался о возможном отказе Формулы-1 от двигателей внутреннего сгорания в пользу электричества.

"Вы видели, как крупные автоконцерны пришли в Формулу-Е. Я считаю, что у Формулы-Е большой потенциал для улучшений и роста, а это значит, что в какой-то момент выбор встанет между Формулой-1 и Формулой-Е, не так ли? Это всего лишь вопрос времени.

Я искренне убеждён в том, что настанет момент, когда Формула-1 не сможет продолжать конкурировать со своими двигателями внутреннего сгорания, поскольку люди перестанут их принимать. И давление окажется настолько большим, что им придётся наметить с Формулой-Е дальнейший путь развития", – приводит слова Тавареса издание The Race.

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В статье: Карлос Таварес
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