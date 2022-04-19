Команды Формулы-1 просят ФИА проверить Хаас и Феррари

Сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить "Хаас" и "Феррари" на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport. Официально эта информация не подтверждена.

По сообщениям источника, возмущение нарастает в связи с тем, что "Хаас" финиширует в очках и, имея 240 сотрудников, добивается лучших результатов, чем команды, более чем в два раза превышающие её по размеру.

Сразу три команды обратились в ФИА с просьбой проверить соответствие между VF-22 и F1-75. Конкретные команды не называются, однако издание утверждает, что в эту тройку входит кто-то из следующих коллективов: "Макларен", "Астон Мартин", "Альпин" и "Мерседес".