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Команды Формулы-1 просят ФИА проверить Хаас и Феррари

Автоспорт
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Конкретные команды не называются

Команды Формулы-1 просят ФИА проверить Хаас и Феррари

Фото: Твиттер Феррари

Новина українською

Сразу несколько команд Формулы-1 просят ФИА проверить "Хаас" и "Феррари" на предмет запрещённого обмена информацией между коллективами во время разработки новых болидов. Об этом сообщает издание Auto Motor Und Sport. Официально эта информация не подтверждена.

По сообщениям источника, возмущение нарастает в связи с тем, что "Хаас" финиширует в очках и, имея 240 сотрудников, добивается лучших результатов, чем команды, более чем в два раза превышающие её по размеру.

Сразу три команды обратились в ФИА с просьбой проверить соответствие между VF-22 и F1-75. Конкретные команды не называются, однако издание утверждает, что в эту тройку входит кто-то из следующих коллективов: "Макларен", "Астон Мартин", "Альпин" и "Мерседес".

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В статье: Феррари
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